Gabriele e Sara "tagliati" da Temptation Island? "In arrivo il falò di confronto nella seconda puntata"

Il percorso di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri a Temptation Island potrebbe concludersi già nel corso della seconda puntata. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la coppia sarebbe destinata a lasciare il reality attraverso un falò di confronto anticipato, una scelta che sarebbe stata valutata dalla produzione dopo le recenti polemiche.

Falò anticipato per Gabriele e Sara: cosa sta succedendo

Stando alle indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, la produzione avrebbe deciso di ridurre al minimo la presenza televisiva di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, mostrando soltanto gli eventi essenziali fino al falò di confronto. L'obiettivo sarebbe quello di archiviare rapidamente una vicenda che ha generato un acceso dibattito sui social e tra gli appassionati del programma.

Va ricordato che l'ordine dei falò trasmessi in televisione non coincide necessariamente con quello reale. Il montaggio finale, infatti, viene costruito in base alle dinamiche ritenute più interessanti dalla produzione. Per questo motivo, una coppia che ha lasciato il villaggio dopo pochi giorni può essere raccontata nel corso di diverse puntate, mentre altre protagoniste possono avere meno spazio fino al momento decisivo. Argomenti temptation island

L'ipotesi di denuncia: Parpiglia parla di una possibile truffa

Le indiscrezioni non si fermano al possibile falò anticipato. Sempre secondo Gabriele Parpiglia, la vicenda potrebbe avere anche risvolti legali.

Il giornalista sostiene infatti che potrebbe configurarsi una "ipotesi di reato di truffa", anche se al momento non risultano denunce ufficiali né comunicazioni da parte della produzione o delle autorità competenti. Si tratta quindi di indiscrezioni che, allo stato attuale, non hanno trovato conferme ufficiali.

Il Codacons potrebbe intervenire?

Nella sua newsletter, Parpiglia afferma inoltre che il caso potrebbe attirare l'attenzione del Codacons, che – secondo le sue fonti – potrebbe valutare iniziative nei confronti del programma.

Tra le ipotesi riportate dal giornalista ci sarebbe persino la richiesta di una chiusura del format o di uno stop al racconto televisivo della coppia. Anche in questo caso, si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non sono state confermate né dal Codacons né dalla produzione di Temptation Island.

Le piattaforme a pagamento: non OnlyFans ma CAM4 e Stripchat

Gabriele Parpiglia ha inoltre precisato un dettaglio emerso nelle ultime ore. Secondo quanto riferito, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri non avrebbero operato su OnlyFans, come inizialmente ipotizzato da alcuni utenti sui social.

Il giornalista sostiene invece che i due avrebbero utilizzato le piattaforme CAM4 e Stripchat, servizi che consentono dirette in streaming con sistemi di pagamento tramite token. Sempre secondo la ricostruzione di Parpiglia, i profili sarebbero stati registrati con nickname differenti, rendendo più complessa la loro individuazione.

Temptation Island: si attendono eventuali conferme ufficiali

Al momento né Temptation Island, né Mediaset, né i diretti interessati hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Sarà quindi la prossima puntata del reality a chiarire se il percorso di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri terminerà davvero con un falò di confronto anticipato oppure se le indiscrezioni verranno smentite dai fatti.