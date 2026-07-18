Elisa Maino e Guglielmo Vicario sono una coppia? Gli indizi, il mazzo di rose e il dettaglio che riporta ad Antonella Fiordelisi

Dopo la fine della relazione con Bresh, per Elisa Maino potrebbe essere arrivato un nuovo capitolo sentimentale. Nelle ultime settimane, infatti, si rincorrono le indiscrezioni su una presunta frequentazione tra l'influencer e Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma una serie di indizi social ha alimentato le voci, attirando l'attenzione dei fan e del gossip.

Elisa Maino e Guglielmo Vicario: gli indizi della presunta frequentazione

I primi segnali risalgono ai primi giorni di luglio, quando Elisa Maino e Guglielmo Vicario sarebbero stati entrambi in vacanza a Ibiza. Secondo quanto emerso sui social, i due avrebbero trascorso alcuni giorni sull'isola spagnola tra relax, giornate in spiaggia e serate nei locali più esclusivi.

A far nascere i sospetti sono stati diversi elementi: reciproci "like" ai rispettivi post su Instagram; una foto pubblicata dal calciatore in cui si intravede una ragazza che gli scatta uno scatto, ritenuta da molti proprio Elisa Maino; la presenza negli stessi luoghi durante il soggiorno a Ibiza; una foto di gruppo scattata all'Ushuaia Ibiza, nella quale entrambi compaiono insieme ad alcuni amici.

Non si tratta di una vera foto di coppia, ma per molti utenti rappresenta il primo indizio concreto della loro possibile frequentazione.

Il mazzo di rose rosse fa impazzire i fan

Ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni è stato un recente video pubblicato da Elisa Maino su TikTok. L'influencer ha mostrato un enorme mazzo di rose rosse ricevuto in regalo, accompagnando il filmato con la frase: "Chi mi conosce sa, io sto impazzendo".

L'identità del mittente non è stata rivelata, ma numerosi utenti hanno subito ipotizzato che possa trattarsi proprio di Guglielmo Vicario.

Secondo i fan più attenti, il portiere del Tottenham avrebbe già fatto regali simili alle sue precedenti frequentazioni, tra cui Antonella Fiordelisi e Alice Gini, dettaglio che ha contribuito ad alimentare le speculazioni online.