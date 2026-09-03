Belen Rodriguez fa chiudere il profilo Instagram di Fabrizio Corona: «Il gioco è finito, pagherai»

Tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sembra essere definitivamente saltato ogni argine. Quella che per anni è stata una relazione sentimentale tra le più raccontate dal gossip italiano si è trasformata in uno scontro durissimo, combattuto pubblicamente sui social e destinato, stando alle parole della showgirl, a proseguire anche sul piano legale.

La miccia è stata accesa dall’ultima puntata di “Falsissimo”, il format attraverso il quale Corona affronta vicende e retroscena legati al mondo dello spettacolo. Questa volta al centro del racconto è finita proprio Belen, con riferimenti alla sua sfera personale, ai rapporti sentimentali e alla famiglia.

Una scelta che la conduttrice argentina non ha affatto digerito. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dopo la pubblicazione del contenuto, Belen ha deciso di uscire allo scoperto attraverso Instagram, utilizzando parole che non lasciano intravedere alcuna possibilità di ricomposizione con l’ex compagno.

A chi le chiedeva spiegazioni sulla scomparsa del profilo Instagram di Corona, la showgirl ha risposto attribuendo l'iniziativa all'azione intrapresa insieme ai propri legali: «Chiuso un profilo? Siamo stati noi, i miei avvocati, questo è solo l’inizio. Non avete idea».

Poco dopo, un secondo messaggio ha ulteriormente alzato il livello dello scontro.

«Non avrò pietà, il gioco è finito Fabrizio. Pagherai per il male che hai fatto a mille persone, pagherai perché prima o poi il conto arriva», ha scritto Belen rivolgendosi direttamente all’ex fidanzato.

Lo scontro sulla puntata di “Falsissimo”

La tensione, in realtà, era esplosa già prima che la puntata venisse resa pubblica.

Belen aveva manifestato chiaramente la propria contrarietà alla scelta di Corona di occuparsi della sua vita privata e, attraverso alcuni messaggi successivamente circolati sui social, gli aveva chiesto di tenere fuori dalla vicenda i suoi familiari e soprattutto i figli.

Una linea rossa che la showgirl aveva accompagnato con l'annuncio di possibili iniziative legali.

La pubblicazione della puntata di “Falsissimo” ha fatto precipitare definitivamente la situazione. Belen contesta le ricostruzioni proposte dall’ex compagno e lo accusa di utilizzare la sua immagine e la sua vita personale per alimentare il proprio format, oltre a respingere come false diverse affermazioni che la riguardano.

Uno scontro nel quale, dunque, alle dichiarazioni pubbliche potrebbero affiancarsi iniziative nelle sedi giudiziarie. Le affermazioni e le accuse formulate dalle parti restano, naturalmente, le rispettive versioni di una vicenda che potrebbe avere ulteriori sviluppi.

Da coppia simbolo del gossip alla guerra sui social

Il contrasto assume ancora maggiore rilevanza mediatica se si considera il passato che lega i due protagonisti.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati una delle coppie più fotografate e discusse dello spettacolo italiano. La loro relazione cominciò nel 2009, nel periodo successivo alla partecipazione della modella argentina all’“Isola dei Famosi”.

Da quel momento la loro storia diventò materiale quotidiano per giornali, televisioni e siti di cronaca rosa. Una relazione vissuta costantemente sotto i riflettori, tra apparizioni pubbliche, copertine e momenti di forte esposizione mediatica.

L’amore terminò nell’aprile del 2012, ma i rapporti tra i due non si interruppero completamente. Negli anni Belen e Corona hanno continuato a parlare l’uno dell’altra, alternando momenti di distensione ad altri decisamente più complicati.

Una frattura che sembra ormai insanabile

L’ultima vicenda sembra però aver cambiato definitivamente lo scenario.

Il coinvolgimento della famiglia e della sfera più privata della showgirl avrebbe rappresentato il punto di non ritorno. Belen ha scelto questa volta di reagire senza mezzi termini, affidando ai social un messaggio che suona come una dichiarazione di guerra.

Dalla relazione sentimentale che per anni ha alimentato la cronaca rosa italiana si è così arrivati a uno scontro pubblico dai toni durissimi.

E quel «il gioco è finito» rivolto direttamente a Corona lascia intendere che, almeno per Belen, questa volta non ci sarà alcun ritorno al passato.