Anthony Peth racconta la battaglia contro il tumore: in libreria «Le parole che servono»

Arriva oggi, 8 settembre, nelle librerie italiane e nei digital store “Le parole che servono”, il nuovo libro del conduttore televisivo e regista Anthony Peth, pubblicato da Armando Editore e con la prefazione della giornalista e scrittrice Silvana Giacobini.

Un'opera che parte dall'esperienza personale dell'autore per trasformarsi in un racconto di rinascita, speranza e amore per la vita, rivolto in particolare a chi sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria esistenza.

Cinquanta parole per raccontare la vita

Il volume è costruito come una sorta di “vocabolario della vita”: cinquanta parole chiave attraverso le quali Peth ripercorre la propria storia e invita il lettore a interrogarsi sul significato delle esperienze, anche di quelle segnate dal dolore. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al centro del racconto c'è la lunga e difficile battaglia contro l'osteosarcoma, un raro tumore osseo che ha sconvolto la vita dell'autore. Una prova durissima, affrontata tra paura, sofferenza e profondi cambiamenti fisici e psicologici, fino alla guarigione.

Peth racconta senza nascondere i momenti più dolorosi della malattia, dal corpo che cambia alla paura per il futuro, ma soprattutto prova a trasmettere un messaggio: anche nei periodi più bui è possibile trovare la forza per continuare a combattere.

Il racconto a “Le Iene”

La sua esperienza era stata condivisa anche attraverso un intenso monologo televisivo a “Le Iene”, nel quale Peth aveva raccontato pubblicamente la battaglia contro il tumore e la possibilità, oggi, di testimoniare una storia conclusasi positivamente.

Un messaggio rivolto soprattutto a chi ha appena ricevuto una diagnosi oncologica e si trova ad affrontare paure e interrogativi sul proprio futuro.

È lo stesso spirito che attraversa “Le parole che servono”: trasformare un'esperienza personale dolorosa in una testimonianza capace di offrire coraggio anche agli altri.

Un tour negli ospedali oncologici

L'uscita del libro sarà accompagnata da un'iniziativa dal forte valore sociale. Anthony Peth porterà la propria testimonianza direttamente nei reparti oncologici, incontrando pazienti, familiari e personale sanitario.

Il tour toccherà Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Padova e Cagliari, con l'obiettivo di creare momenti di confronto e vicinanza con chi sta vivendo la malattia.

Chi è Anthony Peth

Nato ad Alghero nel 1984, Anthony Peth è conduttore televisivo e regista ed è conosciuto anche come “Ambasciatore del Gusto”. Lanciato professionalmente da Maurizio Costanzo, nel corso della sua carriera ha lavorato in programmi televisivi sulle reti Mediaset, La7 e Rai.

Parallelamente all'attività professionale, Peth è impegnato nel sociale e, dopo l'esperienza vissuta personalmente, dedica una parte della propria attività alla sensibilizzazione sui temi oncologici e al sostegno di chi affronta la malattia.