Dimitri e Lorenzo, stoccata alle ragazze di Temptation Island: la replica tagliente di Soraya Sabetta

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati anche i tentatori Dimitri Hristov e Lorenzo Ferrari, che durante il programma avevano instaurato una particolare complicità rispettivamente con Soraya Sabetta e Sabrina Soussi. Due conoscenze che, una volta spente le telecamere, non hanno però avuto il seguito sperato. Lorenzo, infatti, già durante il programma aveva lasciato trasparire uno scarso interesse nei confronti di Sabrina, mentre tra Dimitri e Soraya sembrava esserci un’attrazione più concreta.

Cosa è successo tra Dimitri e Soraya

Nelle puntate speciali di E poi… e poi…, Soraya aveva raccontato di aver frequentato Dimitri per un breve periodo. Il suo ex fidanzato Cristian Mascolino aveva inoltre affermato che tra i due ci sarebbe stata anche dell’intimità, circostanza poi confermata dalla stessa Sabetta davanti a Filippo Bisciglia. La frequentazione, tuttavia, si è interrotta poco dopo e Hristov, in diverse occasioni, ha lasciato intendere di non voler più avere rapporti con la ragazza romana.

Dimitri e Lorenzo: «Ci siamo salvati»

A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stato un video pubblicato su TikTok da Dimitri. Nelle immagini l’ex tentatore è seduto a tavola insieme a Lorenzo Ferrari, con il quale dopo l’esperienza nel programma ha stretto una solida amicizia. I due ironizzano sulle conoscenze avute a Temptation Island e sul fatto che entrambe siano terminate. A corredo del video Hristov ha scritto: «Col sorriso perché ci siamo salvati». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il filmato ha provocato numerose reazioni sui social. Un utente ha replicato ironicamente: «Dimitri, io ti voglio bene. Ma da cosa ti sei salvato? Se ti fossi messo con Soraya, ti prendeva suo padre a lavorare e poi quando vi lasciavate ti aumentava lo stipendio».

La frecciata di Soraya

Soraya Sabetta non è rimasta in silenzio e ha risposto indirettamente pubblicando l'immagine di una volpe che cerca di raggiungere un grappolo d'uva. Il riferimento al celebre detto «la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba» è apparso evidente. Una replica senza nomi, ma interpretata sui social come una frecciata a Dimitri: secondo questa lettura, Soraya avrebbe voluto suggerire che dietro l'ironia dell'ex tentatore possa esserci il risentimento per come si è conclusa la loro frequentazione.

Tra battute, allusioni e risposte a distanza, dunque, la vicenda tra Dimitri Hristov e Soraya Sabetta continua a far discutere anche dopo la fine di Temptation Island.