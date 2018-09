A cura della Redazione

Prime amichevoli in casa Centro Basket Torre Annunziata e prime indicazioni per i vari gruppi coinvolti. Il Centro Avviamento Minibasket è stato ospite insieme agli Esordienti della Fortitudo Sant'Anastasia di coach Ciro Curcio. Tanto agonismo e tanto divertimento tra i lupacchiotti di coach Gianluca che sta insegnando le regole ed i veri valori dello sport. Buona la prova degli Esordienti che nonostante le assenze hanno dimostrato di essere sulla strada giusta.

Domenica mattina è stata la volta dell'under 18 che in quel di Casalnuovo contro il Marigliano di coach Ciccio Persico ha tenuto bene il campo dando segnali importanti in vista dell'inizio di campionato. Inizia così la terza settimana in casa CBTA (info 3355429721) con le palestre della scuola media Pascoli pronte ad accogliere chiunque abbia voglia di provare a cimentarsi in questo sport. Settimana che vedrà in campo gli under 14 e gli under 16 compagini che vorranno sicuramente essere protagoniste nei rispettivi campionati. Nel frattempo è tempo di distrubuzione dei nuovi completini da gioco (in foto) che come sempre, da ventisei anni, avranno come colore predominante il verde.

