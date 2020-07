A cura di Domenico De Vito

Ciro Immobile, con il calcio di rigore trasformato ieri sera al Juventus Stadium, è il quinto calciatore Italiano di sempre dopo Giuseppe Mezza 1929-1930, Felice Borel 1933-1934, Antonio Angelillo 1958-1959, e Luca Toni 2005-2006 a realizzare 30 gol in una sola stagione.

Il bomber di Torre Annunziata scrive anche un'altra pagina di storia biancoceleste, diventando il primo calciatore laziale di sempre a realizzare 30 gol in una sola stagione e adesso basta 1 solo gol per raggiungere la leggenda Giorgio Chinaglia a 98 reti, nella classifica dei migliori bomber della Lazio, dietro a Giuseppe Signori e Silvio Piola.

Nelle ultime due stagioni 2018-2019 quella in corso, nessun attaccante in giro per l'Europa ha colpito piu' legni. Solo Ciro Immobile e Leo Messi, hanno infatti centrato 14 volte il legno della porta avversaria.