A cura della Redazione

Savoia-Torres, gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie D girone G, si disputerà al Giraud di Torre Annunziata con il pubblico sugli spalti.

La società Torrese comunica infatti che, a seguito al documento redatto e pubblicato dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti), e all’ok dell’amministrazione comunale, la partita in programma domenica 6 giugno alle ore 16:00 si giocherà a porte aperte. Sarà possibile l’ingresso per un numero massimo di 1.000 unità suddivise nelle seguenti modalità: Tribuna 500; Distinti 150; Curva locali 250; Curva ospiti 100.

Per i possessori di Fidelity Card sarà possibile acquistare il tagliando in prelazione nella giornata di sabato 5 giugno direttamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Sarà necessario presentarsi obbligatoriamente con Fidelity Card e documento di riconoscimento.

La vendita libera per i settori di casa: Tribuna, distinti, curva locali, inizierà nella giornata di sabato 5 giugno dalle ore 15:00 sia attraverso il circuito online Go2, oppure direttamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La vendita dei tagliandi al botteghino sarà disponibile anche nella giornata di domenica 6 giugno dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Tale vendita riguarderà il numero di tagliandi restanti a seguito della prelazione esercitata dai possessori di Fidelity Card e sarà valida fino ad esaurimento. La vendita libera per i biglietti del settore ospiti, inizierà invece nella giornata di venerdì 4 giugno dalle ore 15:00 e terminerà sabato 5 giugno alle ore 19:00, solo ed esclusivamente attraverso il circuito online Go2.

Il costo dei tagliandi per i possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 4 euro; distinti 7 euro; tribuna 9 euro. Il costo dei tagliandi per i non possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 6€; distinti 9€; tribuna 11€. Il costo del tagliando per il settore ospiti sarà di 6€. Il tutto da aggiungere 1€ di prevendita circuito Go2.

La società comunica inoltre, che sarà comunque disponibile acquistare anche il tagliando virtuale, al consueto costo di 5,49€ per poter assistere alla diretta streaming del match come ogni domenica attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale.

I tifosi presenti allo stadio dovranno rispettare i protocolli anti-Covid: mantenere la distanza di sicurezza, indossare obbligatoriamente la mascherina e sedersi soltanto nei posti dove è presente l’adesivo verde “puoi sederti qui”, secondo le normative vigenti.

Di seguito, per l’occasione, le parole del Direttore Generale Giovanni Rais: "Ci tenevo a spendere due parole visto che domenica avremo la possibilità di giocare con i nostri tifosi al seguito, che in questo anno e mezzo ci sono mancati molto. Siamo molto felici, solo chi vive una piazza come quella di Torre Annunziata può comprendere cosa vuol dire giocare con il Giraud pieno. Agevoleremo l’ingresso dei tifosi tenendo conto di tutte le normative vigenti, che saranno seguite sia all’esterno che all’interno dell’impianto. Un ringraziamento al Commissariato P.S. di Torre Annunziata. Ci tengo a sottolineare come la società tutta aveva deciso di far indossare la maglia bianca nel momento in cui la squadra avesse centrato i playoff, obiettivo minimo stagionale. Questa volontà sarà rispettata e non appena avremo la matematica per gli spareggi promozione, i ragazzi scenderanno di nuovo in campo per rispetto e onore verso la città di Torre Annunziata con la maglia Bianca. Forza Savoia sempre”.