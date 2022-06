A cura della Redazione

Il cambio della location per le avverse condizioni atmosferiche non ha minimamente scalfito la partecipazione al Memorial Preside Capossela.

Amici, conoscenti e familiari del Preside, insieme a tifosi ed addetti ai lavori hanno gremito la Palestra di via Parini a Torre Annunziata con grande senso civico nel rispetto degli Atleti e di chi assisteva anche solo per omaggiare il ricordo di Capossela. Momento toccante e commovente quando Biagio Zurlo ha fatto salire sul ring la figlia Roberta per omaggiarla di una targa ricordo per quanto fosse stato forte il legame dei giovani del Liceo con la Boxe Vesuviana tramite il suo papà che, con l’ausilio della prof. Susy Gallo, sono ormai 10 anni che ininterrottamente si pratica boxe nelle ore curriculari del Liceo Sportivo.

Molto bella anche la serata dal punto di vista tecnico iniziata con le esibizioni dei giovanissimi under13 della palestra seguiti dai Tecnici Salvatore Annunziata e Mauro Caso per continuare poi, con gli atleti che hanno avuto una motivazione in più nel combattere proprio per onorare la figura del compianto Preside, dai Liceali Francesco Pinto, Salvatore Pollio, Francesco Cuomo e Sasy Nespro come del resto hanno fatto gli altri atleti della Boxe Vesuviana da Allegra DeRosa a Kadjia Jafay da Manuel Pinto a Teresa Oncia da Christian Pinto a Christian Oliva ed a Maicol Balzano guidati all’angolo dai Tecnici Gaetano Nespro, Alfonso Pinto e Pasquale Perna.