Prima uscita del 2025 degli studenti del nutrito gruppo dell’indirizzo sportivo del Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata. In 18 hanno preso parte alla riunione interregionale indoor di atletica leggera al Palavesuvio di Napoli. Ben 12 ragazzi delle classi prime all'esordio. Di spicco la doppia vittoria di Serena Montuori nel salto in lungo (4,89) e nei 50 metri (7”08). Il miglior risultato lo ha conseguito Daniele Orlando vincendo i 50 metri in 5"96 (vedi video in basso). In gran forma Gennaro Di Palma, 2° nei 50 ostacoli (7"60) e 3° nella gara di salto in alto (1,80).

Buona prestazione di Marco Avagnano nei 50 metri, approdato alla finale B con 6"35. Denotano una buona condizione nelle gare dei 50 ostacoli e nel salto in alto (per tutti asticella valicata a 1,70) Giuseppe Perna, Raffaele Raiola e Salvatore Fontana. Positivo dunque l'inizio dell’anno. L’obiettivo ora è puntato verso gli appuntamenti clou di febbraio con i campionati nazionali.

LUIGI CHIERCHIA