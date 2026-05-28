Torre Annunziata, Serena Montuori: bronzo nazionale nel salto in alto per la studentessa del Pitagora-Croce

A cura della Redazione

Grande risultato per Serena Montuori, studentessa del liceo sportivo Pitagora-B. Croce, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale nazionale di salto alto dei Giochi della Gioventù, disputata allo stadio Olimpico di Roma.

La giovane atleta ha superato l’asticella a 1,66 metri, migliorando il proprio record personale di ben sei centimetri e confermandosi tra le promesse più interessanti dell’atletica scolastica italiana.

Un traguardo importante non solo per Serena, ma anche per l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Savarese, che vede premiato il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte sportivo e della formazione degli studenti-atleti.

Il podio conquistato all’Olimpico rappresenta inoltre un segnale incoraggiante per il futuro dell’atletica sul territorio, soprattutto in vista dell’imminente conclusione dei lavori di retopping della pista di atletica, attesa da tempo e destinata a diventare un punto di riferimento per tanti giovani sportivi.

La medaglia di Serena Montuori dimostra come talento, sacrificio e strutture adeguate possano diventare la base per costruire nuove eccellenze sportive. E chissà che questo bronzo romano non sia soltanto il primo passo di una carriera ancora tutta da scrivere.