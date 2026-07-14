Fiamma Torrese, Carmela Napoli resta in biancorosso: confermata per la stagione 2026/2027

A cura della Redazione

Prosegue la costruzione della rosa della Fiamma Torrese in vista del campionato 2026/2027. La società oplontina di pallavolo femminile ha ufficializzato la riconferma di Carmela Napoli, che continuerà a far parte del roster anche nella prossima stagione.

Un rinnovo che testimonia la fiducia della società nelle qualità tecniche e umane dell'atleta, pronta a dare ancora il proprio contributo al progetto biancorosso.

«Sono davvero felice e orgogliosa di poter continuare a far parte della Fiamma. Essere riconfermata è una grande soddisfazione e significa che la società ha fiducia in me. Indossare questa maglia è un onore e non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione insieme alle mie compagne, con tanta voglia di crescere e dare il massimo», ha dichiarato Carmela Napoli.

La giocatrice guarda con ottimismo al prossimo campionato, fissando gli obiettivi sia di squadra che personali.

«Come squadra vogliamo creare un gruppo unito e competitivo, affrontando ogni partita con determinazione. L'obiettivo è migliorare rispetto alla scorsa stagione e toglierci tante soddisfazioni. A livello personale, invece, voglio continuare a crescere, migliorare sotto ogni aspetto e dare sempre il mio contributo alla squadra».

Infine, un pensiero è rivolto ai sostenitori della Fiamma Torrese, chiamati ancora una volta a rappresentare un valore aggiunto dagli spalti.

«Un grande saluto a tutti i nostri tifosi. Grazie per il sostegno e l'affetto che ci dimostrate. Vi aspettiamo numerosi in palestra: il vostro tifo ci dà sempre una carica in più. Speriamo di regalarvi tante emozioni. Forza Fiamma!».

Con la conferma di Carmela Napoli, la Fiamma Torrese aggiunge un altro tassello alla squadra che affronterà la nuova stagione, con l'obiettivo di consolidare quanto di buono fatto nello scorso campionato e continuare il percorso di crescita sportiva.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook