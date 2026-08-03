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Torre Annunziata, Pitagora-Croce: pista pronta, ora il sogno Fidal

Torre Annunziata, Pitagora-Croce: pista pronta, ora il sogno Fidal

Completati i lavori dell'impianto sportivo. Il prof. Luigi Chierchia: «Pronti investimenti per trasformarla in un punto di riferimento». Intanto l'alunno Daniele Orlando vola ai Mondiali Under 20 di Eugene.

(1 minuto di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

Ultimata e consegnata al liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata la pista di atletica. Dopo diversi anni, grazie alla all'impegno della dirigente scolastica Tiziana Savarese, all'interessamento dell'ex assessore Alfonso Ascione presso la Città Metropolitana di Napoli e al forte impulso del docente di scienze motorie Luigi Chierchia, è stato tagliato il traguardo.

Finalmente un vero e proprio gioiellino riconsegnato alla scuola e (si spera) al territorio. Ci sono progetti in pentola, che forse andrebbero discussi e approvati quanto prima. «Ho proposto alla Fidal di istituire un centro tecnico federale – afferma il prof. Chierchia –, qualcosa che possa essere utile alla scuola, con importanti contributi, scientifici e soprattutto sportivi, con aperture al territorio, utilizzando le risorse umane che il nostro liceo sportivo ha formato. La Fidal è molto propensa, decisa ad investire risorse (occorrono almeno 30-40mila euro) per attrezzare la pista».

Intanto, mercoledì 5 agosto alle 20.40, l’atleta del liceo sportivo Daniele Orlando sarà in pista a Eugene Oregon (Usa) per le qualificazioni dei 100 metri ai Campionati Mondiali Under 20. E’ possibile assistere alla gara in diretta su Eurosport. Se Orlando passerà il turno, giovedì mattina sarà disputata la semifinale.

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