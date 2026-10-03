Torre Annunziata, Basketorre 2009: stagione partita nel migliore dei modi

A cura della Redazione

È ufficialmente partita – ed è iniziata davvero nel migliore dei modi – la nuova stagione sportiva della ASD Basketorre 2009. I motori sono già a pieno regime, il gruppo si è subito dimostrato affiatato e compatto, e sul parquet si respira un'energia contagiosa che promette di regalarci mesi ricchi di soddisfazioni e grande pallacanestro.

Minibasket da record: iscrizioni al completo e prime emozioni in campo

Come da tradizione, il vero e proprio motore pulsante della società è il settore Minibasket, partito a spron battuto e con numeri da capogiro: l'entusiasmo attorno a questo settore è talmente travolgente che spesso le iscrizioni si trovano a essere chiuse ancor prima dell'apertura ufficiale. A testimonianza di quanto la stagione sia già entrata nel vivo, i giovanissimi atleti stanno già prendendo parte alle prime amichevoli e gare di stagione, divertendosi e mettendo in mostra tutta la loro passione.

A guidare questo straordinario serbatoio di energia c'è un'eccellenza della categoria: l'Istruttrice Nazionale Iolanda Tessitore, affiancata dalla competenza e dalla passione degli istruttori regionali Adelaide Tessitore e Luca Passeggia. Un team collaudato che garantisce divertimento, crescita tecnica e valori educativi di primissimo livello. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Settore Giovanile e Prima Squadra: esperienza e il grande "ritorno a casa"

L'attività è entrata pienamente a regime anche per i settori giovanili e per la formazione senior, dove a farla da padrone sono il senso d'appartenenza e la qualità del lavoro svolto:

Esordienti e Under 13: I due gruppi sono affidati all'esperienza e al carisma di coach Ruggero Betteghella, che con grande leadership sta già guidando i ragazzi nel delicato e stimolante passaggio dal minibasket alla pallacanestro agonistica.

Under 17 e Prima Squadra (DR2)

Doppio prestigioso incarico per coach Ivan Cipriano, alla guida della formazione U17 e del nuovo progetto della Prima Squadra nel campionato di Divisione Regionale 2.

La novità più bella e ricca di significato di quest'anno è proprio il ritorno della Prima Squadra, nata da una scelta del cuore: a vestire la maglia sono infatti tutti ragazzi cresciuti nel vivaio del Basketorre che sono voluti "tornare a casa" per difendere i colori della loro società di origine.

La regia tecnica: la supervisione del "coach dei coach" Pasquale Passeggia

A garantire la continuità e la qualità di tutto il percorso tecnico c'è la figura di riferimento per eccellenza: il "coach dei coach" Pasquale Passeggia. Quest'anno Passeggia non sarà impegnato direttamente in panchina con un gruppo specifico, ma metterà tutta la sua straordinaria visione e competenza a disposizione dell'intera struttura, supervisionando minuziosamente tutto il settore giovanile.

La stagione è appena iniziata, ma l'avvio travolgente, il gruppo già affiatato e il calore del pubblico dimostrano che il Basketorre 2009 è pronto a vivere un'altra annata memorabile!