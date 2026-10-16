Torre Annunziata, al via la quarta edizione delle Oplontiadi: studenti protagonisti tra sport e valori educativi

A cura della Redazione

Con le gare di atletica leggera è iniziata la 4° edizione delle Oplontiadi, manifestazione organizzata presso l'Oratorio Salesiano di Torre Annunziata.

Gli studenti delle tre scuole medie cittadine si sono riunite, secondo lo slogan dell’evento "Chi ama educa”, per l'inaugurazione e l'accensione del fuoco olimpico. In questi giorni, oltre all'atletica, gli alunni e le alunne si cimenteranno in tornei di basket, pallavolo, calcio, scacchi.

Le gare di atletica sono state organizzate con la preziosa collaborazione degli studenti del liceo sportivo: Marco Avagnano, Angelo Aiello, Gennaro Di Palma, Elisabetta Firmamento, Sabrina Sorrentino e Maria Pia Vitiello, tutti appartenenti alla sezione V A, coordinati dal prof. Vincenzo Testa, garantendo la logistica dell’evento e il controllo tecnico delle gare.

Molto utile per gli alunni è stato il corso di giudice di gara Fidal, attività compresa all’interno del curriculum scolastico.