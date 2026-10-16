YMA-latte

Torre Annunziata, al via la quarta edizione delle Oplontiadi: studenti protagonisti tra sport e valori educativi

Torre Annunziata, al via la quarta edizione delle Oplontiadi: studenti protagonisti tra sport e valori educativi

Le competizioni scolastiche si stanno svolgendo presso l'Oratorio Salesiano

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Con le gare di atletica leggera è iniziata la 4° edizione delle Oplontiadi, manifestazione organizzata presso l'Oratorio Salesiano di Torre Annunziata.

Gli studenti delle tre scuole medie cittadine si sono riunite, secondo lo slogan dell’evento "Chi ama educa”, per l'inaugurazione e l'accensione del fuoco olimpico. In questi giorni, oltre all'atletica, gli alunni e le alunne si cimenteranno in tornei di basket, pallavolo, calcio, scacchi.

Le gare di atletica sono state organizzate con la preziosa collaborazione degli studenti del liceo sportivo: Marco Avagnano, Angelo Aiello, Gennaro Di Palma, Elisabetta Firmamento, Sabrina Sorrentino e Maria Pia Vitiello, tutti appartenenti alla sezione V A, coordinati dal prof. Vincenzo Testa, garantendo la logistica dell’evento e il controllo tecnico delle gare.

Molto utile per gli alunni è stato il corso di giudice di gara Fidal, attività compresa all’interno del curriculum scolastico.

Argomenti

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Lo sport che segui, prima delle altre notizie

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: risultati, cronache e aggiornamenti ti compaiono più in alto quando li cerchi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE