A cura della Redazione

"In Campania ad oggi non ci sono contagiati accertati. Non esiste", quindi, "un'emergenza in Campania".

Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Domani, Napoli - Barcellona, gara di Champions, "si gioca regolarmente. "In ogni caso - aggiunge DE Luca - sono in via definizione delle linee guida regionali per Asl e Comuni. Ci vuole grande senso di responsabilità e spirito nazionale. Siamo attentissimi, non distratti, ma sulla base della ragionevolezza".