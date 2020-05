A cura della Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella insieme a quelli della Tenenza di Melito hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio F. E. 39enne di Scampia, G. A. 42enne di Villaricca - entrambi noti alle forze dell'ordine. - e una 23enne incensurata di Villaricca.

Durante un servizio di osservazione, il 39enne è stato visto uscire, a bordo di uno scooter, dall’abitazione degli altri due arrestati. Perquisito, è stato trovato in possesso di 139 grammi di eroina sudavisi in 150 dosi e di 75 dosi di cocaina per complessivi 17 grammi.

Ritenendo che nell’abitazione potesse esservi una base di approvvigionamento, i militari hanno perquisito i locali e rinvenuto altri 366 grammi di eroina suddivisi in altrettante dosi, 50 dosi di cocaina e 760 grammi di sostanza da taglio. Tra il materiale sequestrato - occultato in una borsa custodita dell’armadio di una camera da letto - anche 1.250 cilindretti in plastica utilizzati per il confezionamento della droga e 1 un dispositivo per sottovuoto.

Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale, la donna a quello di Pozzuoli: sono tutti in attesa di giudizio.