A cura della Redazione

Preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino, accertati nelle ultime 48 ore.

A quanto si apprende, i possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi esteri. Sei persone residenti a S.Lucia di Serino sono risultate positive ai tamponi al Moscati di Avellino; un contagiato a S.Michele di Serino; due a Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre per altri due di Serino si attende l'esito del secondo test dopo che erano risultate negative al primo.

A Moschiano, dove una 32enne era risultata positiva venerdì al tampone dopo essersi recata in ospedale per partorire, 40 persone che abitano nella palazzina in cui risiede la donna sono state sottoposte ad isolamento e a tampone. L'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, temendo la possibilità di dover fronteggiare eventuali focolai, ha riaperto la palazzina Covid.