A cura della Redazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, con il supporto dell’ASL Napoli 3 Sud, circa una tonnellata di frattaglie e pelli animali conservate in pessime condizioni igieniche all’interno di un garage trasformato in laboratorio clandestino.

L’intervento, condotto dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, ha portato alla scoperta di un impianto abusivo per la lavorazione di frattaglie di suino e bovino, destinate alla produzione del tipico piatto napoletano “’o pere e ’o musso”. Il locale era privo di autorizzazioni sanitarie e fiscali e sprovvisto di ogni requisito igienico.

Nel laboratorio sono stati rinvenuti cassoni refrigerati, vasche di ammollo e cottura, frigoriferi e cisterne interrate, oltre a prodotti privi di tracciabilità.

Il responsabile, un privato cittadino del posto, è stato denunciato alla Procura di Torre Annunziata per violazioni alla normativa ambientale e sanzionato amministrativamente per irregolarità in materia sanitaria.