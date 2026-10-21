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Cade da un trabattello mentre tinteggia un appartamento: 69enne in ospedale, immobile sequestrato
L'episodio è avvenuto in via Pioppaino
Nel pomeriggio di ieri, un 69enne è caduto da un trabattello di 3 metri, mentre eseguiva dei lavori di tinteggiatura in un appartamento.
L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ed è ricoverato per una frattura alla scapola.
Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. L’appartamento è stato sequestrato.
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