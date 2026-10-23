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Napoli e Castellammare, tentano di rubare carburante dalle auto in sosta: tre denunciati

Redazione 1 min di lettura · Aggiornato il
Napoli e Castellammare, tentano di rubare carburante dalle auto in sosta: tre denunciati
La ricerca di pochi litri di benzina spinge a prendere di mira le vetture lasciate lungo le strade, con nuovi episodi registrati in provincia
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Continuano i tentativi di furto di carburante dalle auto parcheggiate in strada. Dopo l’episodio avvenuto lunedì scorso nel quartiere Pianura di Napoli, dove un 41enne è stato denunciato per aver rubato gasolio da una vettura in sosta, i Carabinieri sono intervenuti nuovamente per contrastare lo stesso fenomeno.

Il bilancio degli ultimi controlli è di tre persone denunciate tra Napoli e Castellammare di Stabia.

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Pianura, sorpreso mentre tenta di forzare un serbatoio

Nel quartiere Pianura, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno sorpreso un 35enne di origini bielorusse, irregolare sul territorio italiano, mentre tentava di forzare il nottolino del serbatoio di un’utilitaria parcheggiata in via Emilio Notte.

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L’uomo aveva con sé un tubo di gomma, una tenaglia e una tanica di plastica, strumenti presumibilmente destinati a prelevare il carburante dalla vettura. Per il 35enne è scattata la denuncia.

Castellammare di Stabia, denunciati due giovani

Un episodio analogo si è verificato a Castellammare di Stabia, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 22enne e una 25enne, entrambi del posto.

I due sono stati sorpresi mentre tentavano di aspirare benzina dal serbatoio di una Suzuki parcheggiata.

Entrambi dovranno rispondere di tentato furto.

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