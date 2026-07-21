Inail, al via le nuove borse di studio per gli orfani di vittime del lavoro: fino a 7mila euro l'anno

A cura della Redazione

Una nuova misura di sostegno economico destinata agli studenti che hanno perso un genitore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. L'Inail ha pubblicato la circolare con cui rende operative le nuove borse di studio annuali previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 159 del 2025, convertito nella legge n. 198/2025. La misura è in vigore dal 1° gennaio 2026 e punta a garantire il diritto allo studio dei superstiti già titolari della rendita Inail.

Chi può richiedere il beneficio

Le borse di studio sono rivolte agli alunni e agli studenti superstiti di lavoratori deceduti per cause legate all'attività lavorativa. Possono beneficiarne gli iscritti: alla scuola primaria;alla scuola secondaria di primo grado; alla scuola secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); all'università; agli istituti AFAM; agli ITS Academy; agli istituti scolastici e universitari dell'Unione europea e a quelli operanti all'estero che rilasciano titoli riconosciuti in Italia.

La borsa viene riconosciuta fino ai limiti di età previsti dalla normativa: generalmente fino ai 18 anni, ai 21 anni per gli studenti delle scuole superiori o della formazione professionale, e fino ai 26 anni per gli universitari, entro la durata legale del corso di studi.

Gli importi previsti

L'entità del contributo varia in base al percorso scolastico o universitario frequentato: 3.000 euro all'anno per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 5.000 euro all'anno per gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi di formazione professionale; 7.000 euro all'anno per universitari, studenti AFAM e ITS Academy.

Le somme sono esenti da imposizione fiscale e sono cumulabili con tutte le altre prestazioni economiche già erogate dall'Inail ai superstiti.

I requisiti

Per ottenere la borsa di studio è necessario aver frequentato con profitto l'anno scolastico o accademico.

Per gli studenti delle scuole è richiesta la promozione all'anno successivo oppure il conseguimento del titolo finale nei cicli conclusivi. Gli universitari, invece, devono aver acquisito almeno la metà dei crediti formativi previsti dal piano di studi per ciascun anno accademico. Requisiti analoghi sono previsti per AFAM e ITS Academy.

Domande dal 24 giugno

Le richieste devono essere presentate esclusivamente online attraverso il servizio "Borsa di studio ai superstiti" disponibile nell'area MyInail.

Per l'anno scolastico e accademico 2025-2026 il servizio è attivo dal 24 giugno 2026. La domanda va inoltrata entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico, accedendo con Spid, Carta d'identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi previsti, con credenziali Inail. La richiesta può essere presentata direttamente dal beneficiario, dal genitore, dal tutore o tramite un patronato.

Fondo da 26 milioni di euro

La normativa prevede uno stanziamento massimo di 26 milioni di euro all'anno. Le borse saranno assegnate seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Una volta raggiunto il limite di spesa, l'Inail non potrà accogliere ulteriori richieste, anche se in possesso dei requisiti previsti.

L'istruttoria sarà curata dalla sede Inail competente, che comunicherà l'esito della domanda e provvederà all'erogazione della somma attraverso la modalità di pagamento indicata dal richiedente.