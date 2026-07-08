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Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: morti madre e figlio

Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: morti madre e figlio

I due corpi sotto le macerie dello stabile situato a Torano

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie dello stabile che ospitava la fabbrica di fuochi d'artificio esplosa questa mattina intorno alle 9 in provincia di Rieti. Sarebbero una donna e suo figlio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri.

Il laboratorio, situato a Torano, frazione del comune di Borgorose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato sul posto, rinforzi sono giunti anche dal comando dell'Aquila per operare tra le macerie.

È intervenuto inoltre il Gos (Gruppo operativo speciale) da Roma con mezzi escavatori, utilizzati per sollevare e rimuovere le travi strutturali collassate.

 

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