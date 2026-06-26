YMA-latte

Auto fuori strada tra Foggia e Manfredonia, 3 morti sulla statale 89

Auto fuori strada tra Foggia e Manfredonia, 3 morti sulla statale 89

Le vittime sono due uomini e una donna che viaggiavano su una Opel Corsa

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

E' di tre morti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono due uomini e una donna, che viaggiavano su una Opel Corsa.

Secondo le prime informazioni, l'auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi più volte finendo contro un costone roccioso al lato della strada. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista, ma l'intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell'auto.

Aveva 26 anni una delle tre vittime, si tratterebbe del conducente e sarebbe di Foggia. Gli altri due passeggeri, un uomo e una donna, avrebbero più o meno la stessa età. In corso le procedure di identificazione.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE