YMA-latte

Doppia tragedia tra Valle d'Aosta e Francia: quattro alpinisti morti in un giorno

Doppia tragedia tra Valle d'Aosta e Francia: quattro alpinisti morti in un giorno

Tre le vittime, invece, ieri sul Gran Paradiso a 3.600 metri di quota

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Giornata tragica in vetta oggi, sabato 13 giugno. Due alpinisti sono morti in Valle d'Aosta, secondo quanto riferito dal Soccorso alpino valdostano. Il primo ha perso la vita sul Cervino. La salma è stata trasportata a Cervinia e il riconoscimento è stato affidato al soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il compagno di cordata, illeso, è in fase di recupero. L'altra vittima sul ghiacciaio della Brenva sul massiccio del Monte Bianco. La salma è stata trasferita a Courmayeur e anche in questo caso sono in corso le operazioni di riconoscimento.

Due morti sulla cresta Kuffner al monte Maudit

Alle due vittime italiane si aggiungono i due alpinisti morti oggi sulla cresta Kuffner al Mont Maudit sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'intervento è stato coordinato dalle autorità di soccorso francesi.

Sul Gran Paradiso ieri altre tre vittime

Quattro le vittime, quindi, oggi mentre ieri altri tre alpinisti, di cui due italiani, avevano perso la vita sul Gran Paradiso a 3.600 metri di quota.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE