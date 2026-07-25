Rassegna stampa, le ultime notizie di sabato 25 luglio

A cura della Redazione

Terremoto in Molise, scossa avvertita anche nel Lazio

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte in Molise ed è stata avvertita distintamente anche in diverse zone del Lazio e dell'Abruzzo. Molti cittadini sono scesi in strada per precauzione, ma al momento non risultano danni rilevanti a persone o edifici. I Vigili del Fuoco hanno effettuato verifiche nei comuni più vicini all'epicentro.

Sicurezza stradale, weekend da bollino rosso sulle autostrade

Con l'ultimo fine settimana di luglio entra nel vivo l'esodo estivo. Sulle principali arterie italiane sono previsti traffico intenso e rallentamenti, soprattutto in direzione delle località balneari e montane. Rafforzati i controlli di Polizia Stradale e Carabinieri.

Mar Rosso, resta alta la tensione

Nuovi attacchi e scambi di accuse nel Mar Rosso mantengono alta la tensione internazionale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che le navi militari italiane continueranno la loro missione nell'area e che l'Italia proseguirà il sostegno all'Ucraina.

Australia, parto eccezionale: nascono quattro gemelle identiche

In Australia una donna ha dato alla luce quattro gemelle identiche condividendo la stessa placenta, un evento definito eccezionale dalla comunità scientifica. Secondo gli esperti la probabilità di un caso simile è stimata in circa una su 15 milioni.

Governo al lavoro sul decreto carburanti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti stanno valutando un intervento per contenere il caro carburanti. Tra le ipotesi allo studio c'è un meccanismo di accise mobili in grado di attenuare gli aumenti alla pompa.

Economia, cresce l'allarme per energia e carburanti

L'instabilità internazionale continua a influenzare i mercati energetici. Gli operatori guardano con preoccupazione alle possibili ripercussioni dei conflitti sul costo del petrolio e del gas.

Trump torna ad alzare il livello dello scontro con l'Europa

L'ex presidente statunitense Donald Trump ha criticato duramente l'Unione Europea dopo la multa inflitta a Google, minacciando nuove misure commerciali nei confronti dell'Ue.

Caso Fakir, i primi risultati dell'autopsia: «Sangue nei polmoni e schiacciamento»

Emergono i primi elementi dall'autopsia eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. L'esame autoptico ha evidenziato la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento del torace, elementi che dovranno ora essere approfonditi per stabilire se abbiano avuto un ruolo diretto nel decesso. Gli esperti incaricati dalla Procura avranno 90 giorni di tempo per depositare la relazione definitiva, che comprenderà anche gli esami istologici e tossicologici.

Ergastolo per il marito che uccise la moglie nel cortile di casa

La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo un uomo riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie, accoltellata nel cortile della loro abitazione. La sentenza conclude uno dei casi di femminicidio che aveva maggiormente colpito l'opinione pubblica negli ultimi mesi.

Due educatrici arrestate per presunti maltrattamenti in un asilo

Due educatrici di un asilo nell'Anconetano sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Le indagini, coordinate dalla Procura, sarebbero state supportate da riprese video che documenterebbero schiaffi, strattoni e altri comportamenti violenti nei confronti dei bambini.

West Nile, cresce l'attenzione dopo nuovi casi

Le autorità sanitarie hanno rinnovato l'invito alla prudenza dopo i nuovi casi di infezione da virus West Nile registrati in Italia. L'OMS Europa ricorda l'importanza di ridurre l'esposizione alle punture di zanzara, soprattutto nelle aree più colpite.

Nazionale, Andrea Pirlo sempre più vicino alla panchina azzurra

La corsa alla panchina della Nazionale italiana sembra essere arrivata a una svolta. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, il nome di Andrea Pirlo è ormai quello più accreditato per diventare il nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Secondo le principali indiscrezioni, l'ex regista campione del mondo nel 2006 avrebbe raggiunto un'intesa di massima con la Federazione per un contratto quadriennale, fino al Mondiale del 2030. La scelta sarebbe sostenuta in particolare dal nuovo corso federale guidato da Paolo Maldini e Leonardo, convinti che Pirlo possa rappresentare il profilo giusto per avviare la ricostruzione del calcio italiano.