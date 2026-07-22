A cura della Redazione

Nasce oggi su torresette.news una nuova rubrica: "Rassegna stampa nazionale: ultime notizie". Ogni mattina, alle 8:30, nella sezione 24 News, proporremo una selezione delle principali notizie dall'Italia e dal mondo, arricchite da brevi commenti della redazione. Un nuovo servizio pensato per consentire ai nostri lettori di iniziare la giornata con una panoramica chiara, sintetica e sempre aggiornata sui fatti più importanti dell'attualità.

La rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 luglio 2026

Politica – Fratelli d'Italia torna a crescere nei sondaggi

L'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli registra una risalita di Fratelli d'Italia, che torna al 28%. Nel centrodestra spicca il sorpasso di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sulla Lega, mentre il divario tra le due coalizioni resta molto contenuto.

Il commento: Più che gli equilibri tra maggioranza e opposizione, a cambiare sono quelli all'interno del centrodestra. La crescita del movimento di Vannacci potrebbe influenzare i rapporti di forza nella coalizione di governo.

Trasporti – Settimana difficile per chi viaggia

Proseguono gli scioperi nel settore dei trasporti: coinvolti treni, aerei, trasporto pubblico locale e collegamenti marittimi. I disagi arrivano nel pieno delle partenze estive.

Il commento: Estate e mobilità restano un binomio complicato. Le agitazioni sindacali riaprono il dibattito sul diritto allo sciopero nei servizi essenziali durante i periodi di maggiore affluenza.

Salute – Giornata mondiale della Neurologia

Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata mondiale della Neurologia. Monumenti illuminati di blu e iniziative promosse dalla Società Italiana di Neurologia puntano a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle malattie neurologiche.

Il commento: L'invecchiamento della popolazione rende le patologie neurologiche una delle principali sfide della sanità italiana. La prevenzione e la diagnosi precoce saranno sempre più centrali.

Economia – Allarme startup e investimenti

A Firenze si apre una giornata nazionale dedicata al venture capital. Gli operatori del settore chiedono maggiore stabilità normativa, avvertendo che l'incertezza sugli incentivi rischia di frenare gli investimenti nelle imprese innovative.

Il commento: L'innovazione è ormai una leva strategica per la competitività del Paese. Regole chiare e incentivi stabili sono considerati fondamentali per attrarre capitali.

Sport – L'Italia del volley femminile cerca la semifinale

Le azzurre di Julio Velasco affrontano l'Olanda nei quarti di finale della Volleyball Nations League. Una sfida che vale l'accesso alle semifinali della competizione.

Il commento: Il volley continua a rappresentare una delle eccellenze dello sport italiano. Le aspettative sono alte dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni.

Esteri – Nuovi attacchi in Russia dopo i raid ucraini

Proseguono gli attacchi con droni ucraini sul territorio russo. Nelle ultime ore sono stati colpiti anche alcuni magazzini logistici, con diversi feriti e danni alle infrastrutture. La guerra continua ad avere ripercussioni ben oltre il fronte militare.

Il commento: Il conflitto resta uno dei principali fattori di instabilità internazionale, con effetti che continuano a riflettersi anche sull'economia europea.

Economia – BCE al via con la riunione sulla politica monetaria

È iniziata oggi a Francoforte la riunione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. I mercati attendono indicazioni sull'evoluzione dei tassi d'interesse e sulle prospettive dell'inflazione nell'Eurozona.

Il commento: Le decisioni della BCE influenzano direttamente mutui, prestiti e costo del denaro. Ogni indicazione sarà osservata con particolare attenzione da famiglie e imprese.

Parlamento – Giornata intensa tra NATO, Piano Mattei e salario minimo

Camera e Senato affrontano una serie di dossier rilevanti: dalle audizioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sugli esiti del vertice NATO, al confronto sul Piano Mattei, fino ai lavori parlamentari sul salario minimo e su altri provvedimenti economici e sociali.

Il commento: È una giornata politicamente significativa, che offre indicazioni sulle priorità legislative del Governo e del Parlamento.

Commercio – Confcommercio presenta il rapporto sul settore

A Roma viene illustrato il nuovo Rapporto sul commercio in Italia promosso da Confcommercio. Al centro dell'analisi ci sono consumi, chiusura dei negozi di prossimità e trasformazione delle città.

Il commento: Il commercio resta uno dei termometri più attendibili dello stato di salute dell'economia italiana e della fiducia dei consumatori.

Cultura – Giffoni Film Festival protagonista dell'estate

Prosegue il Giffoni Film Festival, che anche quest'anno richiama migliaia di giovani da tutto il mondo. In programma anteprime cinematografiche, incontri con ospiti internazionali e numerose attività dedicate ai ragazzi.

Il commento: Giffoni si conferma uno degli eventi culturali più importanti dell'estate italiana, capace di coniugare cinema, formazione e turismo.