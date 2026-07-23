Rassegna stampa, le ultime notizie di giovedì 23 luglio

A cura della Redazione

Bologna, nuovi filmati sulla morte di Fakir riaprono il dibattito

Nuove immagini acquisite dagli investigatori mostrerebbero gli ultimi istanti della vicenda che ha portato alla morte di Fakir a Bologna. I video documentano la lite in strada e parte dell'intervento delle forze dell'ordine, elementi che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dei fatti.

Commento: È una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo. La diffusione di nuovi elementi video potrebbe influenzare sia l'inchiesta giudiziaria sia il dibattito pubblico sull'operato delle forze dell'ordine.

Scontro politico sul caso Delmastro

Alla Camera continua il confronto sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Delmastro. Le opposizioni chiedono maggiore trasparenza, mentre la maggioranza difende l'operato del Governo, alimentando nuove tensioni parlamentari.

Commento: Il caso conferma come il clima politico resti particolarmente acceso anche durante la pausa estiva.

Trump firma l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la firma dell'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita, un accordo che potrebbe modificare gli equilibri energetici e geopolitici del Medio Oriente.

Commento: È una notizia che avrà effetti ben oltre gli Stati Uniti: energia, sicurezza e rapporti con l'Iran potrebbero cambiare sensibilmente nei prossimi mesi.

Startup italiane, meno investimenti ma più consistenti

Secondo l'Osservatorio Venture Capital Monitor, nel primo semestre del 2026 sono diminuiti i finanziamenti alle startup, ma è cresciuto il valore medio delle operazioni concluse.

Commento: Il mercato sembra diventare più selettivo. Si investe meno, ma su aziende considerate più solide e con maggiori prospettive di crescita.

BCE osservata speciale: i mercati attendono le decisioni sui tassi

L'attenzione degli investitori è rivolta alla Banca Centrale Europea, chiamata a valutare i prossimi interventi sui tassi d'interesse mentre inflazione e crescita economica restano sotto osservazione.

Commento: Le decisioni della BCE influenzano direttamente mutui, prestiti alle imprese e costo del denaro per milioni di cittadini europei.

Sciopero dei trasporti, giornata difficile per i pendolari

Lo sciopero nazionale dei trasporti provoca disagi in diverse città italiane, con ritardi e cancellazioni che interessano soprattutto il traffico ferroviario.

Commento: Il tema dei trasporti continua a rappresentare una delle principali criticità per lavoratori e studenti.

Carburanti, prezzi ancora elevati

Benzina e gasolio rimangono su livelli elevati, alimentando le preoccupazioni di famiglie e imprese, soprattutto nel pieno dell'esodo estivo.

Commento: Ogni aumento dei carburanti finisce inevitabilmente per riflettersi sui prezzi di molti beni e servizi.

Ucraina e Medio Oriente restano i principali fronti internazionali

Le tensioni internazionali continuano a dominare le cronache estere. Da una parte prosegue la guerra in Ucraina, dall'altra restano alte le preoccupazioni per gli sviluppi in Medio Oriente.

Commento: Le crisi internazionali continuano ad avere effetti sull'economia mondiale, sull'energia e sulla sicurezza europea.

Calciomercato, entrano nel vivo le trattative

Le principali squadre di Serie A accelerano le operazioni di mercato. Tra visite mediche, cessioni e nuovi acquisti, cresce l'attesa dei tifosi in vista dell'inizio della stagione.

Commento: Le prossime due settimane saranno decisive per definire gli organici delle big del campionato.

Intelligenza artificiale e cybersicurezza, cresce l'allarme

Tra le notizie che trovano spazio sui quotidiani c'è anche un episodio che coinvolge l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica, segnale di come questi temi siano ormai parte dell'attualità quotidiana.

Commento: L'IA non è più soltanto innovazione: sicurezza, privacy e utilizzo responsabile stanno diventando questioni centrali.

Costruisce un finto teatro romano e lo fa pagare 40 euro: condannato

Per anni ha accolto visitatori convinti di trovarsi davanti a un autentico sito archeologico romano. In realtà era una ricostruzione realizzata senza autorizzazioni sui Colli Berici. Protagonista della vicenda è Franco Malosso, 69 anni, che aveva trasformato l'area in una sorta di attrazione turistica privata, chiedendo 40 euro a persona per la visita. L'uomo è stato condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione per abuso edilizio e falsificazione di opera architettonica e, dallo scorso gennaio, sta scontando la pena in un carcere ligure.

Commento: La vicenda fa riflettere su un curioso paradosso: c'è chi è disposto a spendere 40 euro per visitare un sito archeologico che si è rivelato falso, mentre spesso si considera eccessivo pagare pochi euro per accedere a luoghi autentici e di valore universale, come la Villa di Poppea a Torre Annunziata, patrimonio UNESCO. Valorizzare il nostro patrimonio culturale significa anche riconoscerne il valore e sostenerne la tutela attraverso la visita ai siti autentici.