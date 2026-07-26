Rassegna stampa, le ultime notizie di domenica 26 luglio

A cura della Redazione

CRONACA

Omicidio del giornalista Esposito, la confessione del 26enne: gli investigatori cercano il movente

Non è solo la confessione ad aver dato una svolta all'inchiesta sull'uccisione del giornalista Luigi Esposito. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima attraverso i tabulati telefonici, le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. Il sospettato avrebbe ammesso il delitto, ma restano ancora da chiarire il movente e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Se il movente fosse confermato come personale, cambierebbe completamente lo scenario investigativo ipotizzato nelle prime ore.

Caso Fakir, l'autopsia restringe il campo delle ipotesi

L'esame autoptico avrebbe evidenziato lesioni compatibili con una compressione toracica prolungata. Gli inquirenti attendono gli esami istologici per stabilire con precisione la causa della morte. Le indagini proseguono anche sull'intervento delle forze dell'ordine e sulle immagini registrate dalle bodycam.

La Procura dovrà valutare se modificare o confermare le ipotesi di reato.

Esodo estivo, traffico da bollino rosso: giornata difficile verso Sud

Code chilometriche lungo l'A1, l'A14 e la Salerno-Reggio Calabria. Le partenze per le vacanze hanno messo sotto pressione la rete autostradale. Polizia Stradale e Anas invitano gli automobilisti a evitare le ore centrali della giornata.

Oggi è uno dei weekend con il maggior numero di spostamenti dell'estate.

Maltempo al Centro-Nord, scatta l'allerta in dieci regioni

Dopo settimane di caldo intenso cambia lo scenario meteorologico. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Toscana e gialla in altre nove regioni per temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Al Nord è atteso anche un sensibile calo delle temperature.

Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle aree montane e lungo i corsi d'acqua, dove potrebbero verificarsi criticità improvvise.

POLITICA

Sicurezza e manifestazioni: il Governo valuta nuove misure dopo gli scontri No Tav

Gli scontri in Val di Susa riaprono il confronto sulle misure di ordine pubblico. L'esecutivo punta a rafforzare la tutela dei cantieri strategici, mentre le opposizioni chiedono un'informativa parlamentare.

ECONOMIA

Carburanti ancora in salita: partire oggi costa di più

Benzina e diesel restano su livelli elevati. Per chi parte in auto le vacanze risultano più costose rispetto allo scorso anno, con un impatto anche sui trasporti commerciali.

ATTUALITÀ

Sicurezza dei grandi eventi, il Viminale prepara il piano per America's Cup e Giochi del Mediterraneo

Il Ministero dell'Interno ha definito le linee guida per garantire la sicurezza dei grandi eventi sportivi in programma nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e alla Louis Vuitton America's Cup di Napoli. L'obiettivo è prevenire infiltrazioni criminali e garantire un efficace sistema di controllo del territorio.

Napoli ospiterà uno degli appuntamenti più importanti della vela mondiale e sarà necessario predisporre un imponente dispositivo di sicurezza.

SPORT

Pirlo resta il favorito per la panchina azzurra

La Federazione continua i contatti con Andrea Pirlo, che al momento appare il candidato più accreditato per guidare la Nazionale. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Pirlo convince per il progetto tecnico e per la capacità di valorizzare i giovani.

ESTERI

Incendi nel Sud della Francia, centinaia di persone ancora lontane da casa

Prosegue l'emergenza incendi nell'area di Bordeaux e in altre zone del Sud della Francia. Dopo una notte di intenso lavoro, i vigili del fuoco continuano a fronteggiare diversi focolai, mentre centinaia di residenti restano evacuati in attesa che la situazione torni sotto controllo. Le autorità temono che il vento possa alimentare nuovamente le fiamme.

L'ondata di caldo e siccità che interessa l'Europa continua ad aumentare il rischio di grandi incendi anche nelle prossime settimane.

Medio Oriente, proseguono i negoziati ma resta alta la tensione

La diplomazia internazionale continua a lavorare per evitare una nuova escalation, mentre sul terreno restano forti preoccupazioni per la situazione umanitaria. L'Italia continua a sostenere le iniziative diplomatiche dell'Unione Europea per favorire il dialogo e la stabilizzazione dell'area.