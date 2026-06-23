Milano, agente di polizia locale muore durante inseguimento. Rintracciato e fermato automobilista fuggito all'alt

A cura di AdnKronos

È stato rintracciato e fermato a Monza l’automobilista fuggito ieri sera da un posto di blocco nel quartiere milanese di Ponte Lambro e inseguito dall’agente della Polizia locale in moto, Francesco Imprezzabile, 39 anni, morto durante l’inseguimento nel comune di Peschiera Borromeo. Una vicenda su cui indaga la Procura di Milano con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa.

Il suv pirata era già stato rintracciato a Pioltello.﻿ Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. ﻿E' stata disposta l'autopsia sul corpo dell'agente, ma resta da fissare la data per gli accertamenti medico legali.

Chi era Francesco Imprezzabile

Una foto sorridente, occhiali da sole addosso, seduto in sella alla moto di servizio: è l'ultima di una lunga serie di immagini in divisa dell'agente Francesco Imprezzabile.

Trentanove anni, Imprezzabile amava raccontare su Facebook la passione per il suo lavoro. "Indossare questa divisa - scriveva a corredo dell'immagine, pubblicata un mese fa - non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta", scriveva, osservando che "alla fine il sacrificio, l'onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero".