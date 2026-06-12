Ventimiglia, trovati corpi senza vita di due ragazzi dispersi in mare

A cura di AdnKronos

I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino a oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero Drago 157, e la finanza, con mezzi aerei e marini.

In mattinata è stato ritrovato il corpo di Dos Santos e, successivamente, nel primo pomeriggio anche quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.