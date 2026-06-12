YMA-latte

Iran, Trump: "Abbiamo messo fine alla guerra"

Iran, Trump: "Abbiamo messo fine alla guerra"

Il presidente Usa fa riferimento ad un "solidissimo memorandum di intesa"

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Gli Stati Uniti "hanno messo fine alla guerra". Donald Trump, dopo aver annunciato l'imminente firma dell'accordo con l'Iran, annuncia la conclusione del conflitto con Teheran.

"Non so se avete sentito, ma abbiamo posto fine alla guerra oggi", dice il presidente americano in collegamento con un comizio di Burt Jones, candidato governatore in Georgia. Trump fa riferimento ad un "solidissimo memorandum di intesa" che consentirà di archiviare la guerra. "Hanno accettato di non possedere mai un'arma nucleare, è un argomento su cui abbiamo insistito: tutto ruotava attorno a questo, era il 95% della questione", aggiunge.

Nelle ultime ore, Trump ha preannunciato l'imminente firma dell'intesa con l'Iran: l'accordo, secondo il presidente americano, potrebbe essere sottoscritto nel weekend in Europa. Da Teheran, però, non arriva la conferma ufficiale della fumata bianca.

 

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE