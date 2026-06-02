Vento e nubifragi, maltempo colpisce il Nord e ora è allerta anche al Centro-Sud

A cura di AdnKronos

Il maltempo con vento, piogge e temporali oggi martedì 2 giugno si è abbattuto al Nord, in particolare in Piemonte, Lombardia e Veneto, e ora è allerta meteo anche al Centro-Sud. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il mar Mediterraneo, causando, nella giornata di oggi, condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese. Per domani, mercoledì 3 giugno, è previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici.

L'allerta meteo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia.

Nubifragi in Piemonte

Vento forte e nubifragi in Piemonte dove già da questa mattina è scattata l'allerta maltempo. Colpita in particolare la zona del Vercellese. A Crescentino il forte temporale ha scoperchiato il tetto di una scuola elementare e il sindaco Vittorio Ferrero ha disposto la chiusura dell'istituto per la giornata di domani. Grandinate anche a Trino dove si registrano disagi. Il sindaco Daniele Pane sta effettuando un sopralluogo in tutto il centro abitato per verificare le situazioni più critiche e monitorare l’evoluzione degli eventi. "La Protezione Civile è in fase di intervento nelle vie e nelle strade dove il sistema fognario sta incontrando difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche. Ricordo inoltre che i vigili del fuoco sono già impegnati su molteplici interventi nel territorio. Raccomando la massima prudenza negli spostamenti - sottolinea il sindaco - di evitare aree allagate e di limitare gli spostamenti non necessari fino al termine dell’emergenza".

Soccorsi bloccati dal maltempo sul Monte Bianco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Dente del Gigante, Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi di cui uno colpito a una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute ma di non poter proseguire. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Una squadra di soccorritori ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ora ferma al Rifugio Torino. Si valuta l'intervento con tecnica alpinistica ma al momento non sarebbe possibile raggiungere i due alpinisti in sicurezza.

Allerta a Milano

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali. L'allerta arancione per rischio idrogeologico è in vigore dalle 14 di oggi, martedì 2 giugno, fino alla mezzanotte di mercoledì 3 giugno; quella gialla per rischio idrico e temporali è invece in vigore fino alle 6 di domani. Lo comunica il Comune di Milano, invitando "i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi". In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

La situazione in Veneto

Da oggi pomeriggio è stata decretata l’allerta arancione per maltempo su tutto il Veneto, con la sola eccezione della provincia di Belluno. La sala operativa della Protezione civile regionale rimarrà aperta h 24 per monitorare la situazione che prevede forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate con quantitativi consistenti e localmente abbondanti specie su Prealpi e pianura. Sotto osservazione specialmente le province di Rovigo e la Bassa Veronese. Ieri il maltempo ha colpito soprattutto la bassa provincia di Padova, insieme alla parte orientale della provincia di Treviso. Domani e giovedì attesa un’attenuazione dei fenomeni che in Veneto riprenderanno venerdì. Maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, dove da stasera alle 18 è scattata l’allerta gialla su tutto il territorio regionale.