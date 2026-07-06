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Savona, marito 98enne le spara in testa durante una lite: grave 86enne

Savona, marito 98enne le spara in testa durante una lite: grave 86enne

Dai primi riscontri, l'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita ferendosi con un coltello

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Una donna di 86 anni, residente a Savona, è in fin di vita dopo essere stata ferita alla testa da un colpo di pistola sparato dal marito 98enne, che si trovava insieme alla vittima nell'abitazione di via Mongrifone, nella cittadina ligure. L'aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 7.30 al culmine di una lite familiare.

Sul posto sono intervenuti il 118 e diverse ambulanze, la donna è stata trovata incosciente. Intubata, è stata portata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e portato all'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.

Dai primi riscontri dei carabinieri e della polizia locale, l'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferendosi con un coltello. Le sue ferite non sono però state ritenute gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

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