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Lido di Camaiore, tragedia all'ospedale Versilia: uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita

Lido di Camaiore, tragedia all'ospedale Versilia: uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita

L'uomo, un 80enne, si è recato nel reparto di riabilitazione dove la ex era ricoverata in gravi condizioni da tre settimane. L'ha colpita con un coltello per poi lanciarsi dalla finestra.

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Tragedia familiare all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), dove si è consumato un omicidio-suicidio. Intorno a mezzogiorno un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l’ex moglie, di 67 anni, da tempo malata, e l’ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo, l'anziano si è suicidato lanciandosi dalla finestra dell’ospedale.

Il personale del 118 è intervenuto cercando di rianimare entrambi ma non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso sia della donna che dell’ex marito. Sul posto, oltre al personale sanitario dell’ospedale Versilia, è intervenuta la polizia che sta cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Da quanto si è appreso, la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l’ex marito veniva a trovarla regolarmente.

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