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Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

Sorpasso azzardato sulla statale 186, auto invade la corsia opposta e investe alcune persone in bicicletta

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Un'auto ha travolto oggi, domenica 21 giugno, un gruppo di ciclisti lungo la strada statale 186 a Monreale nel Palermitano. Nell’impatto, avvenuto questa mattina, è morta una donna di 41 anni, mentre un altro ciclista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, dove non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale. Il conducente dell'auto, risultato negativo all'alcol test, potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'auto - diretta verso la frazione di Pioppo - avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto con linea continua, invadendo la corsia opposta e investendo i ciclisti che procedevano verso Palermo.

 

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