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Pier Silvio Berlusconi illeso dopo violento incidente stradale

Pier Silvio Berlusconi illeso dopo violento incidente stradale

E' accaduto mercoledì sera mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera, mercoledì 10 giugno, l'ad di Mfe - MediaForEurope è rimasto coinvolto in un sinistro mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, secondo quanto apprende l'AdnKronos il top manager ne è uscito praticamente illeso.

L'impatto, avvenuto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore, avrebbe causato solo lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, l'autovettura su cui viaggiava Berlusconi, di ritorno dal suo ufficio, sarebbe stata colpita frontalmente da un altro veicolo che, dopo aver perso il controllo, avrebbe invaso la sua corsia di marcia. L'impatto ha distrutto la parte anteriore dell'auto e provocato l'apertura di tutti i sistemi di sicurezza. Nonostante la dinamica, Berlusconi non avrebbe riportato conseguenze significative.

Resta, infatti, confermata la sua presenza questa sera all'evento in programma nella sede di Mediaset per commemorare il padre, Silvio Berlusconi, nel terzo anniversario della sua scomparsa, insieme a tutti i collaboratori del Gruppo.

Tajani sente Pier Silvio Berlusconi: "L'ho trovato in ottima salute e pienamente operativo"

A quanto si apprende, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, saputo dell’incidente in cui è rimasto coinvolto Pier Silvio Berlusconi, gli ha telefonato e portato il suo saluto e i suoi auguri, constatando che si trova in ottime condizioni di salute ed è pienamente operativo.

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