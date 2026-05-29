Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo, 19 feriti tra cui 14 bambini

A cura di AdnKronos

Grave incidente stradale oggi, venerdì 29 maggio, a Mazara del Vallo, nel Trapanese dove uno scuolabus si è ribaltato dopo l’impatto con un’autovettura in cui sono rimaste ferite 19 persone tra cui 14 bambini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Salemi. "Soccorsi e trasportati in ospedale i feriti a bordo dei 2 veicoli, 14 bambini e 4 adulti", hanno riferito via social i Vigili del fuoco. ﻿Due bambini sono stati trasferiti in elisoccorso all'Ospedale dei Bambini di Palermo, uno con una frattura al polso e un altro con un trauma addominale.

Il conducente dell'auto che si è scontrata con lo scuolabus è stato sottopost all'alcol test. L'uomo, 50enne, anche lui rimasto ferito, non averebbe avuto la patente e non avrebbe rispettato lo stop. E' quanto emerge dalle prime indagini sull'incidente. Inoltre, l'auto sarebbe stata priva di assicurazione. Sembra che andasse a una velocità più alta di quella prevista dal Codice della strada. A bordo della Nissan viaggiavano sette persone tra cui la moglie del conducente, incinta.

Il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Salvatore Quinci si è recato in ospedale per fare visita ai feriti.

Come stanno i feriti

"Completate le indagini cliniche e strumentali, alle ore 18 - si legge in una nota dell'Asp - dell' tramite i mezzi di soccorso si è provveduto a trasferire due piccoli pazienti presso i reparti di Chirurgia pediatrica di Palermo, mentre un terzo bambino è stato condotto a bordo di un'ambulanza medicalizzata presso l’Ortopedia pediatrica del capoluogo siciliano".