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Prof aggrediti a Parma, Tg1: studenti sospesi per 30 giorni rischiano bocciatura

Prof aggrediti a Parma, Tg1: studenti sospesi per 30 giorni rischiano bocciatura

Gli studenti, secondo il telegiornale, sono tutti nati in Italia da famiglie di origini straniere

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Da indiscrezioni raccolte dal Tg1, all'esito del Consiglio di istituto i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell'aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma, "sono stati sospesi per 30 giorni". "Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave - riferisce il Tg1 - Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti".

L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana. Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati picchiati da alcuni studenti fuori dalla scuola. Il pestaggio è stato documentato da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni. Gli studenti si accaniscono anche contro un altro docente, tra le risate di chi riprende tutto al cellulare. "Sto per chiamare il 113", dice un docente prima di essere aggredito.

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