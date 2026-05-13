A cura di AdnKronos

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella che spiega che i ragazzi si sono allonanati volontariamente insieme alla madre. La donna con i figli sono stati trovati in un contesto di "adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita". Nella nota si sottolinea che "non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni" se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata esplicitando, "ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile".

"Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza", sottolinea in una nota la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella.

Le indagini, chiarisce la procura, "saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costanze sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto".

Infine la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella ringrazia, per "l'impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i carabinieri del comando provinciale di Udine e del comando provinciale di Piacenza".

L'allontanamento e la lettera

La donna di 49 anni e gli adolescenti si erano allontanati da Castell'Arquato, nel Piacentino, il 20 aprile scorso, insieme ai loro quattro cani, per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Friuli. Due giorni fa era stata trovata, dall'inviato di Sky Tg24, una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, con ogni probabilità poco prima della allontanamento e indirizzata al padre della donna. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.

Le perlustrazioni per ritrovare madre e figli si era concentra nei giorni scorsi nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata ritrovata l'auto con la quale la famiglia è giunta in Friuli, parcheggiata regolarmente, ma senza le tende da campeggio all'interno.