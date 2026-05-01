A cura di AdnKronos

Ha ucciso il fratello minore al culmine di una lite per questioni familiari. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile, intorno alle 17.30 in un appartamento di via Cadorna a Tricase, in provincia di Lecce dove i due vivevano insieme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri bloccando l'uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, sospettato di aver colpito a morte il fratello di 29 anni. A dare l'allarme è stato un coinquilino, anche lui del Bangladesh, che ha assistito al delitto e ha chiamato i soccorsi.

Al termine delle indagini i militari hanno arrestato il 33enne per omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero che si occupa del caso è Donatina Buffelli. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica e il movente del delitto.