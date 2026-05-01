Ha ucciso il fratello minore al culmine di una lite per questioni familiari. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile, intorno alle 17.30 in un appartamento di via Cadorna a Tricase, in provincia di Lecce dove i due vivevano insieme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri bloccando l'uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, sospettato di aver colpito a morte il fratello di 29 anni. A dare l'allarme è stato un coinquilino, anche lui del Bangladesh, che ha assistito al delitto e ha chiamato i soccorsi.
Al termine delle indagini i militari hanno arrestato il 33enne per omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero che si occupa del caso è Donatina Buffelli. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti per ricostruire compiutamente la dinamica e il movente del delitto.