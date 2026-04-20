A cura di AdnKronos

Strage di bambini oggi, domenica 19 aprile, in Louisiana. I otto sono stati uccisi in una sparatoria di massa a Shreveport, nello stato Usa della Louisiana. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Shreveport sono intervenuti poco dopo le 6 del mattino in seguito a segnalazioni di una lite domestica.

Durante un briefing con la stampa il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come "vasta", spiegando che comprende tre abitazioni diverse. Dieci minori con età comprese tra 1 e 14 anni sono stati colpiti, e otto di questi sono deceduti di conseguenza.

Una volta lasciata la scena, l'individuo responsabile ha compiuto un furto d'auto, ha proseguito Bordelon, aggiungendo che a quel punto gli agenti di pattuglia si sono messi all'inseguimento del veicolo, sparando e uccidendo il sospettato. "Riteniamo che sia l'unico individuo ad aver sparato in questi luoghi," ha aggiunto il portavoce. Pur non rivelando dettagli sull'individuo, Bordelon ha detto che alcuni dei bambini nelle case "erano suoi discendenti".

In condizioni critiche due donne adulte ferite nel corso della sparatoria. Lo ha spiegato il sindaco Tom Arceneaux alla Cnn, aggiungendo che un terzo ferito, un adolescente, non è in pericolo di vita. Arceneaux ha detto che gli investigatori ritengono che l'aggressore avesse una relazione con una o entrambe le donne, ma non è chiaro, come sottolinea l'emittente statunitense. Non è nemmeno chiaro al momento se il sospettato sia morto in seguito a una ferita auto-inflitta o per mano della polizia, che lo ha ingaggiato in uno scontro a fuoco durante un inseguimento in macchina.

Le autorità ipotizzano che possa essersi trattata di una disputa di tipo familiare. Non hanno rilasciato i nomi delle vittime o del presunto colpevole.

"Comunità in lutto"

La comunità di Shreveport è in lutto. Lo ha dichiarato il sindaco Tom Arceneaux nel corso del suo intervento alla conferenza stampa con cui le forze dell'ordine hanno informato la città del Louisiana dell'accaduto, come riporta Nbc. "Questa è una situazione tragica, forse la peggiore situazione tragica che abbiamo mai avuto a Shreveport", ha detto, aggiungendo che è il momento di "elaborare le le informazioni", che sono "in ottime mani".

La sparatoria che ha causato la morte di otto bambin a Shreveport è una "tragedia straziante", come ha dichiarato via social il presidente della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, Mike Johnson, che ha rappresentato Shreveport per quasi 10 anni. "Il mio staff è in contatto con le forze dell'ordine locali mentre emergono ulteriori dettagli", ha aggiunto.

"Siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari, e all'intera comunità di Shreveport, con i nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento di immenso dolore. Siamo inoltre grati alla polizia di Shreveport, di Bossier e alla Polizia di Stato del Louisiana per la loro pronta risposta", ha scritto Johnson.