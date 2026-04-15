A cura di AdnKronos

Donald Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. "Non abbiamo più lo stesso rapporto", ha affermato il presidente americano a Fox News, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, al quale ha detto di "essere scioccato dalla mancanza di coraggio" della premier sull'Iran.

"È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l'aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto", ha detto Trump a Maria Bartiromo di Fox News durante 'Mornings with Maria', rincarando poi la dose con le critiche a Roma: "Giusto per essere chiari: l'Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz".

"Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? - ha scandito il presidente Usa - Se non sono con noi sull'Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi".

Trump ha parlato anche dei rapporti con Pechino. "La Cina è molto contenta che io stia riaprendo definitivamente lo Stretto di Hormuz. Lo sto facendo anche per loro - e per il mondo intero", ha dichiarato, rivelando che il presidente cinese Xi Jinping ha "accettato di non inviare armi" a Teheran, e rivolgerà all'omologo americano "un grande e grosso abbraccio" in occasione della prossima visita a Pechino.

"Stiamo collaborando in modo intelligente e molto efficace. Non è meglio che combattere? - ha detto Trump - Ma ricordate, se necessario siamo bravissimi a combattere, molto più di chiunque altro". Secondo quanto rivelato dal Financial Times citando "documenti militari" di Teheran, l'Iran avrebbe usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cina per colpire obiettivi Usa in tutto il Medio Oriente.

Chi è Maria Bartiromo

Maria Bartiromo, giornalista di Fox News, a settembre 2025 ha ottenuto la cittadinanza italiana. "Il Consiglio dei Ministri - si leggeva in una nota - su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza, per meriti speciali, alla dottoressa Maria S. Bartiromo, cittadina statunitense, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La signora Bartiromo, nel corso della sua carriera ultratrentennale da giornalista, ha contribuito in modo significativo a rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, mantenendo costante il suo impegno verso le Istituzioni italiane". La cittadinanza le è stata conferita il 19 settembre.