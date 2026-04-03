A cura della Redazione

Dopo giorni di pioggia e instabilità, arriva finalmente una buona notizia sul fronte meteo: Pasqua e Lunedì dell’Angelo saranno all’insegna del bel tempo e di temperature tipicamente primaverili.

A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui l’Anticiclone delle Azzorre è pronto a tornare sull’Italia, spazzando via il gelo e riportando condizioni stabili da Nord a Sud, con valori che potranno superare anche i 25 gradi.

Prima del miglioramento definitivo, però, saranno necessarie ancora 24 ore di attenzione. Sono infatti previste precipitazioni diffuse sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1.000 metri al Centro e dai 1.300 metri al Meridione. I venti resteranno sostenuti, con possibili mareggiate lungo le coste adriatiche e sulle Isole Maggiori. Inoltre, dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, resta elevato il rischio idraulico e idrogeologico.

Il cambio di scenario arriverà a partire da sabato, quando il sole tornerà protagonista su tutto il Paese. Le temperature saliranno rapidamente: fino a 22°C al Nord, 24°C al Centro, mentre al Sud si registreranno valori leggermente più contenuti ma in progressivo aumento.

Le giornate di Pasqua e Pasquetta si preannunciano ideali per attività all’aperto, con cieli sereni e temperature comprese tra 23 e 26°C in pianura, condizioni definite dagli esperti di “benessere biometeorologico”.

Le previsioni indicano inoltre un ulteriore aumento delle temperature nei giorni successivi, con valori che potrebbero avvicinarsi ai 28-30°C entro la metà della prossima settimana.

Nel dettaglio: sabato sarà soleggiato e più caldo ovunque; domenica, giorno di Pasqua, il sole dominerà con punte di 25-26°C; tendenza stabile anche a Pasquetta, con clima mite e temperature oltre i 25°C.