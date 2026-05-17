La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026 con 516 punti. Al secondo posto Israele con 343 punti. Medaglia di bronzo per la Romania con 296 punti. L'Australia conquista il quarto posto con 287 punti. Si classifica al quinto posto l'Italia, rappresentata da Sal Da Vinci, con 281 punti.
Eurovisione 2026. vince la Bulagaria, Sal Da Vinci si classifica al quinto posto
Il cantante napoletano a soli 6 punti dal quarto e 15 dal terzo posto
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