A cura di AdnKronos

Arriva la risposta di Teheran agli Usa sulla nuova proposta di Trump per colloqui sulla fine della guerra in Iran. Ad affermarlo sono i media statali iraniani, che parlano di negoziati che "in questa fase si concentreranno sulla questione della fine deconflitto nella regione".

Intanto l'Iran ha lanciato un nuovo avvertimento agli Stati Uniti. ﻿Se le sue navi verranno colpite nuovamente nello Stretto di Hormuz, minaccia la Repubblica islamica, le basi statunitensi in Medio Oriente subiranno un "pesante attacco". "La pazienza è finita", il messaggio lanciato quindi dal portavoce della Commissione Esteri e Sicurezza nazionale del Parlamento di Teheran, Ebrahim Rezaei.

Nel frattempo, secondo i media locali, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei avrebbe indicato durante l'incontro con il capo del comando militare iraniano "nuove misure e direttive" per far fronte ai "nemici". Le forze iraniane, Pasdaran e Basij compresi, sarebbero quindi pronte per "contrastare azioni ostili dei nemici", di Usa e Israele, rispondendo con "rapidità, intensità e potenza".

Emirati e Qatar denunciano intanto attacchi con droni da parte di Teheran.