A cura di AdnKronos

Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare secondo le ultime notozie di oggi, giovedì 7 maggio. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell’accaduto.

Intanto l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta americana per la fine della guerraalla proposta americana per la fine della guerra , consegnando la sua risposta ai mediatori internazionali impegnati nei negoziati tra Washington e la Repubblica islamica. Lo ha riferito alla Cnn una fonte regionale, sottolineando che entrambe le parti stanno facendo progressi verso un'intesa.

L’apertura arriva dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nelle ultime ore ha parlato di “colloqui molto positivi” con l’Iran, lasciando intendere che un accordo potrebbe essere vicino. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, la bozza statunitense sarebbe composta da 14 punti e rappresenterebbe il quadro preliminare per una cessazione delle ostilità e per l’avvio di negoziati più dettagliati.