A cura di AdnKronos

Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull'autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino: il bambino viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una macchina finendo contro un guardrail.

Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso: per il bambino però non c'è stato nulla da fare. Il padre del bambino, con ferite non gravi, è stato portato all'ospedale di Asti.