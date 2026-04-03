A cura di AdnKronos

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Il sottosegretario al Ministero della cultura, che prende il posto delle dimissionaria Daniela Santanché, ha giurato oggi al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Il turismo - ha detto Mazzi, dopo il giuramento al Quirinale - è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Porterò avanti l’impegno in modo responsabile, con la massima energia e dando continuità al lavoro svolto dal Ministro Daniela Santanchè". "Un ringraziamento anche al Ministro Alesandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo", ha concluso.

Meloni: "Esperienza Mazzi valore aggiunto per valorizzare Italia nel mondo"

"Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo", scrive su X la premier Giorgia Meloni. "La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione", conclude.

Le congratulazioni dei colleghi

"Congratulazioni all’amico Gianmarco Mazzi. Sono certo che, con la sua esperienza e capacità, saprà interpretare al meglio il ruolo di ministro del Turismo, valorizzando un settore strategico per l’economia nazionale", scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, rivolge a Gianmarco Mazzi le sue "congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di ministro del Turismo. Ci lega la comune e fiera appartenenza veronese. Sono certo che saprà valorizzare l’esperienza maturata in un settore strategico per il Paese".

Dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, arriva "un sincero augurio di buon lavoro a Gianmarco Mazzi, svolgerà il suo incarico con passione e dedizione, dedicandosi con ancora più forza al bene e alla crescita della nostra Nazione. La sfida che lo attende è ricca di stimoli e la affronteremo tutti insieme".