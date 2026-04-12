A cura di AdnKronos

Aggressione culminata in tragedia nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato attaccato da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma, nel pieno centro della città e a pochi passi dal Comune. Secondo le prime informazioni, con lui si trovava anche il figlio di 11 anni.

L’episodio sarebbe avvenuto verso l’una di notte. Stando a una prima ricostruzione, Bongiorni aveva assistito a uno spettacolo nella zona e, terminata la serata, si era fermato a mangiare nel locale del cognato. Nelle vicinanze, probabilmente in un kebab, era presente anche un gruppo composto da quattro o cinque ragazzi, tutti sotto i vent’anni.

Per cause ancora in fase di accertamento - forse legate al lancio di bottiglie di vetro - tra l’uomo, il cognato e i giovani sarebbe nato un diverbio, a causa di un rimprovero. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a sfociare nell’aggressione: durante la colluttazione Bongiorni sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’impatto avrebbe provocato un arresto cardiaco, risultato poi fatale.

I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvargli la vita: l’uomo è morto sul posto. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati l’automedica e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili. Il figlio undicenne della vittima, presente durante i fatti, è stato ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale a causa del forte choc.

Circa dieci giorni prima, sempre nel centro di Massa, si era verificato un altro episodio di violenza notturna tra gruppi di giovani. In quell’occasione, tra via Giardini, via Guidoni e via del Tribunale, erano volate bottiglie e alcune persone erano rimaste ferite alla testa. Secondo quanto riferito dai residenti, tutto sarebbe iniziato poco prima della mezzanotte, dopo un’aggressione verbale e fisica ai danni di una ragazza appartenente a uno dei gruppi coinvolti, evento che avrebbe poi innescato la successiva escalation di violenza.